銀公冀加強東盟中東聯繫拓商機　研逐步取代實體支票

香港銀行公會主席林慧虹表示，國際貿易環境疲弱，內地經濟仍有不確定性，加上今年大多經濟體迎來大選年，全球市場及香港經濟均面臨重大挑戰，2024年會繼續與會員銀行及監管機構保持溝通，加強與內地、中東、東盟等金融市場的連繫及合作，為本地經濟開拓更多機遇。

林稱，東盟各國將會是今年加強合作的重點市場，因此，今年銀公計劃訪問東南亞，與不同市場的監管機構及商會會面，交流最新的市場及政策發展，擴大「朋友圈」，預告本月底將走訪泰國。

業界近年積極拓展大灣區業務，她指，銀公將持續推進跨境資本與人才流通，配合「理財通2.0」、 跨境數據等政策實施的準備，冀改良版的理財通能於本季落實，但仍要待監管當局批准。

另外，去年首11個月有關金融騙案的投訴個案按年升五成，今年將加強面向客戶與投資者的教育及保障，各銀行認同應善用科技，提升防騙措施及客戶保障，例如使用可疑識別代號警示、銀行間資訊交換等。在確保金融市場運作暢順的前提下，會做好網絡安全工作，提升市民對銀行服務的信心。

人才方面，培育、吸引和挽留人才繼續為業界今年重點，以提高整體銀行業的競爭力，去年在港舉辦多場國際金融會議，加深海外人士對香港的認識，從而有助吸引人才。同時，銀公會推動業界為員工提供技能提升及再培訓，包括在環境、社會及管治（ESG）、金融科技、人工智能（AI）等新興範疇。

值得一提是，銀公將探討實體支票的未來路向，會評估不同方案，包括逐步取代實體支票的可能性等。據悉，內部已成立工作小組，過程中將仔細研究不同因素，例如用戶使用支票的習慣及需要、可供選擇的其他支付方式等，小組計劃於今年訂下相關路線圖，並進行諮詢。