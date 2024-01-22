優必選：部分行使超額配股權

另外，有關全球發售的穩定價格期於2024年1月21日結束。穩定價格操作人國泰君安證券(香港)於期間採取的穩定價格行動包括(1)於國際發售中超額分配合共169.23萬股H股, 約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數(在超額配股權行使前)的15%；(2)在市場上以每股H股86.45元至90元的價格範圍陸續購買合共140.015萬股H股，佔任何超額配股權行使前全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約12.41%；及(3)如上述超額配股權獲部分行使。

經過認真考慮和詳細評估集團未來計劃的當前執行進展情況和業務策略，董事會決定改變發行超額配發股份額外募集資金淨額的用途，額外所得款項淨額將不會按比例分配至招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途，而是用作營運資金及其他一般公司用途。