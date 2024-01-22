港股黑期高水120點　紐油上周升1%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.04%，報103.25；港匯見7.8167；離岸人民幣(CNH)報7.2042；美元兌日圓處148.12；歐元報1.0892，英鎊報1.2699。金價處2,027.97美元。布油報78.42美元，紐油報73.14美元。比特幣(Bitcoin)跌0.3%，報4.15萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水120點。

●道指上周五(19日)收報37,863點，升395點或1.05%；標指收報4,839點，升58點或1.23%；納指收報15,310點，升255點或1.7%。全星期計，道指、標指、納指分別累升0.7%、1.1%、2.2%。

●港股ADR指數按比例計算，收報15,504點，升196點或1.27%。

●1月恒生指數夜期收報15,470點，升167點，高水161點，成交19,296張。

●紐約期油上周五收報每桶73.41美元，跌0.67美元或0.9%，全周則累升1%；倫敦布蘭特期油收報每桶78.56美元，跌0.54美元或0.68%，全周則累升0.5%。

●紐約期金上周五收報每安士2,029.3美元，升7.7美元或0.4%。

●英國富時100指數上周五收報7,461點，升2點或0.03%；德國DAX指數收報16,555點，跌12點或0.07%；法國CAC指數收報7,371點，跌29點或0.4%。

●1月美國密歇根大學消費者情緒指數初值升至78.8，是2021年7月以來最高，遠超市場預期。

●蘋果Vision Pro預訂反應踴躍，發貨時間由原先的2月2日延至3月份。

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