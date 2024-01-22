港股下試萬五關 美團挫4% 港交所又穿底

港股輕微高開後又企唔穩，恒生指數隨即倒跌超過200點，至15,088點的超過14個月新低，再次考驗萬五關支持，暫維持過百點跌幅。國企指數跌40點；科技指數跌30點，主板成交300億港元。

大型科網股領跌，美團挫4%再穿底，至65元水平。百度跌近2%；騰訊跌1.8%；京東集團偏軟；阿里巴巴及小米集團靠穩。

金融股個別發展，香港交易所挫2.5%，隨港股跌至14個月低位；中國銀行跌1%；友邦保險跌0.4%；建設銀行及工商銀行跌0.2%；滙豐控股跌0.1%。中平安升0.8%；招商銀行升1.4%。

內需消費股沽壓重，百威亞太跌5.3%，是表現最差藍籌；海底撈跌4.1%；李寧及恒安國際跌3.8%；華潤啤酒跌3.4%；蒙牛乳業跌3.1%。

【09:20】港股窄幅上落 阿里巴巴撐市 滙豐靠穩

港股開市靠穩，恒生指數升40點或0.26%，報15,349點；國企指數高開21點或0.41%，報5,148點；科技指數升14點或0.48%，報3,144點。

大型科網股個別發展，阿里巴巴升2.3%撐市；京東集團升1.6%；小米集團升0.4%；美團偏軟；騰訊、百度及攜程跌0.2%。

金融股方面，中國平安升1.3%；招商銀行升1%；滙豐控股升0.7%；工商銀行升0.3%；建設銀行及中國銀行無起跌；香港交易所跌0.3%；友邦保險跌1%。