【向世界錢進】英加移民財困　美夢落空

香港近年再次掀起移民潮，但移居前所想的美好願景，可能與移居後面對的現實生活存在很大落差。近日有調查顯示，部分移居海外港人在求職上遇到困難，導致財政及生活狀況轉差。在物價高企加劇生活成本下，持續入不敷支的新移民更可能要被迫終止移民計劃。

英國：居英港人就業率低過整體

英國智庫組織British Future轄下、支援移英港人團體「歡迎香港人委員會」早前以問卷形式訪問逾2,000名移英港人，幾乎所有受訪者都打算在英國永久居住，並且有59%受訪者擁有大學學士學位或以上學歷，較英國人的34%比例高，但他們在求職上顯然缺乏優勢。

調查發現，只有約半數受訪者目前有工作，當中35%從事全職工作、9%為兼職、6%為自僱人士。撇除已退休人士，持BNO移英的港人在英國就業率為52%，遠低於英國全國就業率的76%。

此外，有18%受訪者指目前正在失業，12%受訪者正在找工作，逾一半人已花約3個月找工作。即使是有工作的受訪者亦不乏怨言，47%人指現有工作與個人技能和經驗不匹配；24%人不滿薪酬待遇；20%人認為工作量過度，以及分別有12%及5%受訪者在英國職場上感到被人孤立和歧視。受訪者指在英國難搵工，主要原因包括對個人英語水平欠缺信心、缺乏專業資格認可，以及沒有當地工作經驗。

財務狀況方面，由於移居後才發現英國的生活成本高於預期，40%受訪者赴英後財務穩定性惡化，當中有一成人更以「嚴重惡化」來形容自己的財政狀況。

該調查團體指，大部分移英港人都擁有高學歷及技能，但卻無法一展所長，他們需要英語支援及求職指導，以讓他們找到符合其能力的工作，在英國建立更好的生活，繼而進一步帶動英國經濟發展。同時，英國僱主也應加深了解BNO簽證，以免盲目拒絕移英港人的求職申請。

另有移民顧問建議，移民港人只要調整心態，不介意降低薪酬要求和工種錯配，在外國就業並不是想像中困難。然而，從另一角度看，由於不少移英家庭已在英國置業，且不乏已一筆過付清樓價的例子，所以在零供樓壓力下，部分人士不用急於甚或不需要尋找全職工作。

加拿大：54%新移民家庭入不敷支

民調公司Leger早前向超過1,500名加拿大移民進行調查，發現有42%移民加拿大的家庭要為入不敷支而掙扎，而在最近5年內來到加國的新移民，這比率更高達54%。

調查指，生活開支危機對移民造成重大打擊。當中，有高達83%受訪者認為生活負擔問題使他們在加拿大難以安頓；71%受訪者認為加國沒有設想安置新移民的配套策略；不到一半受訪者認為加拿大有充足職位提供給移民；另有24%人表示，他們在加國得到的體驗遜於預期。

大部分受訪者表示，當初選擇移民加國的原因是為了擁有穩定與高品質的生活、享有個人自由，以及有足夠的就業機會，但民調顯示，58%受訪者表示這移民夢想看來正在幻滅。

一些受訪新移民透露，已經開始質疑前來加拿大是否正確的決定，原因是即使具備多年的營商和工作經驗，仍然要由最低工資起步。

另有不少新移民為了維持生計，要夜以繼日做多於一份工作，生活質素談不上理想。

有加國學者表示，許多移民在外國取得了資歷和工作經驗，但在獲取加拿大認證方面遇上困難。這可能令技術移民要從事與其資歷不符的工作，從而導致就業不足。

移民權益倡議組織加拿大公民研究所的報告顯示，2019年離開加拿大的移民比例創20年來新高後，數字在新冠疫情封城期間下降，但統計局數據顯示近期人數再次增加，於2023年上半年便有4.2萬人離開，放棄移居加國。

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【起行前周詳計劃 預留一年生活費】

要避免移居外地之後才驚覺生活不似預期，重點還是起行之前要做好資料搜集，了解當地的生活成本，制訂財務預算，同時認清移民目的，調節好心態。

移民有別於旅遊，前往不熟悉的城市長時間生活，事前搜集當地租金樓價水平、通脹率、稅項、醫療費用、學費等資料必不可少。簡單而言，大家可從衣、食、住、行4個方面計算所需的日常基本開支，並應預留足夠支持一年以上生活費的資金作儲備。

再者，由於在外國能否很快找到工作，以及能否取得合適的薪酬待遇存在很大不確定性，應急資金與財政儲備的金額宜多不宜少。事前有周詳的計劃，這樣即使在外國未能短時間內找到工作，也不至於感到徬徨並對生活質素構成重大影響。

做好物質上的準備以外，移民也不要忽略心理健康，因能否很快適應和融入外國生活因人而異。例如有些人很享受外國地廣人稀的環境，有些人則對公司同事和鄰居全是外國人極不習慣，甚至認識新朋友聊天也遇上困難，繼而慢慢出現不安、焦慮、抑鬱等狀況。過去有調查發現接近一半的移英港人出現抑鬱或焦慮症狀，更壞的情況甚至出現創傷後遺症，故移民需要努力適應海外生活的同時，亦要處理好個人情緒。

專家建議，如果土生土長港人完全沒有在海外生活或工作的經驗，不妨先預留至少半年的時間體驗在海外生活，當認為自己可應付後才落實移居計劃。另可以多了解外國政府對移民的支援，有助移居後建立新的社交圈子，慢慢建立新的支援網絡系統，讓自己盡快適應新生活。