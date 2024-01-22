發改委：銀髮經濟是中國式現代化建設重要支撐

內媒報道，國新辦舉行《關於發展銀髮經濟增進老年人福祉的意見》吹風會，國家發展和改革委員會副秘書長張世昕表示，近年來，伴隨中國人口老齡化程度加深，當局明確提出發展銀髮經濟的任務要求，並且強調發展銀髮經濟是中國式現代化建設的重要支撐。

張世昕指，內地有近3億老年人，隨着老年人期待提高生活品質的願望和需求在不斷增強，特別是以60後為代表的新老年群體，推動着需求結構從生存型向發展型轉變，既包括傳統的衣、食、住、行、用等實物需求，也包括健康、養老等服務需求，還有藝術、體育、休閒、娛樂等新需求。

其次，發展銀髮經濟是推動高質量發展的有力舉措。銀髮經濟涉及面廣、產業鏈長、業態多元，孕育着新機遇，也必將催生新領域和新賽道。當前，內地銀髮經濟剛剛起步，供給體系和能力尚不能有效滿足老年人需要，質量效率也有待持續提升。

此外，人口老齡化是經濟社會發展到一定階段的產物，與老年人相關的經濟活動成為經濟社會發展的重要組成部分，蘊含着發展新機遇。面向億萬老年人及家庭的銀髮經濟，正在成為增進民生福祉、推動經濟高質量發展的新支點，成為中國式現代化進程中，探索具有中國特色應對人口老齡化道路的新支撐。