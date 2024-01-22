A股插水因為驚現超預期事件？

內媒報道，內地股市再度迎來超預期事件。中國人民銀行公布，將1月份1年期及5年期貸款市場報價利率(LPR)分別維持在3.45厘及4.2厘不變。繼1月15日中期借貸便利(MLF)利率維持不變之後，LPR未作調整，再度超出市場預期。

招聯金融首席研究員董希淼指，LPR在1年期MLF的基礎上加點而來，MLF中標利率未變，LPR變化的可能性非常小。首季人行仍將可能降低政策利率5至10個基點，降低存款準備金率0.25個百分點，進一步降低銀行資金成本，引導LPR特別是5年期以上LPR適度下降，助力降低經營主體融資成本，進一步激發有效融資需求，為今年經濟實現良好開局及持續回升奠定基礎。

受此影響，A股周一早段再度弱勢。上周五(19日)晚轉強的富時中國A50指數跳水式調整；雖然4隻滬深300ETF早段成交量顯著放大，華泰柏瑞滬深300ETF成交近25億元人民幣，但外資仍持續沽貨；深成指跌幅迅速擴大至逾1.4%，滬綜指目前也跌1.7%，創業板指數跌逾1%，上升個股一度不足500隻，僅銀行股受益於利差未見收窄而表現強勢；港股高開低走，恒生指數跌幅擴大至近2%，失守15,000點關，恒生科技指數現跌2.4%。

同時，美國國會禁止五角大樓採購寧德時代等中企電池的消息亦衝擊市場，寧德時代早段大跌近3%，比亞迪走勢也較弱，但隨後逐漸企穩。分析指，不排除神秘資金再次入場的可能。值得注意的是，貴州茅台由跌轉升，招商銀行漲逾2%。

艾媒諮詢表示，全球汽車電動化轉型趨勢愈演愈烈，各國正加速布局新能源汽車產業，動力電池作為電動車的核心部件及動力來源，是推動新能源車產業發展的關鍵。數據顯示，2022年全球動力電池裝機量為517.9GWh，預計2023年將達到749.0GWh。

從全球動力電池企業競爭格局看，2022年動力電池行業集中度較高，中國有6家企業進入2022年全球動力電池裝機量前10位，寧德時代穩居行業龍頭，其次為LG新能源及比亞迪，足以說明中國動力電池企業已深度融入全球供應鏈及產業鏈。