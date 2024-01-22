南韓巨企就業人數首破300萬　佔比近11%創新高

外媒報道，據南韓政府最新公布的數據顯示，去年該國員工人數超過300人的大型企業，就業人口首度突破300萬，按年增加3%至308.7萬人，就業總人口佔比升至10.9%的歷史新高。

南韓經濟向來靠幾家「財閥」撐起，它們亦是該國的主要僱主。截至2023年6月，三星電子員工總數達到12.4萬人，是南韓最大僱主，相較疫情前2019年6月底的數據，僱員增加了18%。現代汽車排第二，去年員工總數達7.15萬人。其他大型企業包括起亞汽車、LG Electronics及SK海力士等，旗下員工皆超過3萬人。

南韓大企業就業人數自2018年以來，連續6年保持增長，升幅在疫情期間更為明顯，從2020年增加7.9萬人，2021年增14.3萬人，到了2022年升幅進一步擴至18.2萬人。分析指，由於中小企業在疫情期間受到重創，大企業則透過網上渠道持續發展，結果推動了這樣的趨勢。

南韓大企業就業人口佔比從2020年的9.9%，在2021年首度突破10%大關，至10.3%，2022年升至10.7%，2023年達10.9%再創新高。中小企業的就業人數也創下新高，但增長速度遠低於大企業，去年僅增0.9%，在就業總人口當中的佔比則下滑至89.1%，為歷史最低。