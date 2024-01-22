比特幣曾跌穿41000美元　摩通警告拋售潮殺到

比特幣曾跌穿41,000美元，最新報41,091美元，跌1.1%。摩根大通警告比特幣即將遭遇拋售，預計灰度(Grayscale)資金將流出30億美元，未來幾周將令幣價受壓。比特幣恐懼與貪婪指數保持「貪婪」，技術分析指，比特幣確認「短期看跌、長期看漲」的價格信號。

摩通分析師Nikolaos Panigirtzoglou在LinkedIn上分享對比特幣的價格展望，特別是比特幣現貨交易所買賣基金(ETF)推出和灰度信託基金GBTC轉型後資金流出的影響。自早前推出比特幣現貨ETF以來，比特幣價格跌10%以上「正如我們之前擔心那樣，最近幾天出現獲利回吐，即消息前買貨，消息後沽貨(buy the rumor, sell the news)的動態。」

Panigirtzoglou解釋，灰階的GBTC基金15億美元資金外流，尤其造成拖累。看來GBTC投資者在過去一年持續以相對資產淨值大幅折扣的價格購買GBTC基金，為其最終的ETF轉換做好準備，但他們在ETF轉換後完全退出比特幣領域，而不是轉向更便宜的現貨ETF，以獲得全部利潤。

比特幣早前曾逼近4.9萬美元，即現價由高位回落16%。