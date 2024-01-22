華懋旗下3港島項目推新春優惠　設長成交期先住後付付款方法

華懋集團旗下3個港島區住宅項目，周一(22日)公布推出新春優惠及長成交期的先住後付付款方法。集團銷售總監封海倫表示，旗下的薄扶林碧麗軒已售出10伙，薄扶林域多利道翻新項目VICTORIA COAST沽出4伙，西半山旭龢道42號大學閣則累售28伙，3盤至今合共套現逾33億元。

她續指，集團今年頭炮全新盤為長沙灣東京街項目，正待批預售樓花同意書，提供198伙，將視乎市況推出。而西貢蠔涌響鐘路項目提供40伙，有望第三季登場。對於今年樓市走勢，她認為，現時仍處於高息環境，要視乎下月底公布的財政預算案會否減辣，或下半年會否減息，預計整體樓市依然會平穩發展，不會出現大跌。儘管近日股市下挫，惟相信情況屬短暫，對樓市未必有直接影響。

集團銷售總經理陳慕蘭指，由即日起至2月29日期間，購入旗下3個港島區項目的首5名買家，可獲贈價值介乎38,888元至88,888元「好運一條龍大利是」，可用於支付樓價餘款。同時，3個項目的首5名買家，均可獲贈價值介乎約1萬至約1.8萬元的餐飲禮券。

集團銷售經理吳錫麟稱，最新推出的先住後付的付款計劃適用於VICTORIACOAST及碧麗軒的新買家，可享900天特長成交期，繳付10%訂金及2%許可證費用後，即可提前入住。