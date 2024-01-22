道期牛皮　油價向下　比特幣跌近2%

美匯指數報103.04；港匯見7.8175；離岸人民幣(CNH)7.2034；美元兌日圓報148.08；歐元處1.0898；英鎊報1.27。金價報2,023.98美元。油價向下，布油報77.98美元，紐油處72.71美元。比特幣跌近2%至41,017美元。道指期貨升41點。

焦點數據：

23:00 美國去年12月領先指標

●外媒報道，內地政府為進一步控制地方債務風險，最近數周向地方政府和國有銀行發布指示，要求推遲或叫停完成度不足一半的項目建設，涉及全國12個地區。港股先升後跌，恒生指數全日收報14,961點，跌347點或2.3%，主板成交近1,122億港元。

-傳安踏旗下Amer Sports尋求在美IPO，集資逾140億。

-證監會2月28日舉行首屆亞太證券監管高峰論壇。

-FundPark獲高盛提供3年期私募貸款，涉資逾19億。

●滬深三大指數沽壓顯著。滬綜指再度失守2,800點關，收報2,756點，跌75點或2.68%；深成指報8,479點，跌307點或3.5%；創業板指數報1,666點，跌48點或2.83%。

內地經濟：

●A股插水因為驚現超預期事件？

●摩通對內房股仍謹慎，料今年銷售挫10%，削龍湖目標價6成。

●弘陽地產母企弘陽集團收到清盤呈請，3月底聆訊。

●傳碧桂園債權人特別小組聘財務及法律顧問。

●專家料春節前人行將多渠道「補水」，或擇時降準。

●4隻滬深300ETF單日成交額逾370億人幣。

●傳貝萊德擬售上海寫字樓，意向價較買入價低30%。

●瑞銀：A股復甦需要更強而有力政策。

●內地將促進銀髮經濟發展，加大數字助老宣傳。

●發改委：銀髮經濟是中國式現代化建設重要支撐。

●茅台瑞幸再度聯手，推出龍年醬香朱克力。

外地經濟：

●安聯料日央行利率維持不變，聚焦政策調整時機暗示。

●比特幣曾跌穿41000美元，摩通警告拋售潮殺到。

●大摩及摩通籲趁低吸納5年期美國國債。

●南韓巨企就業人數首破300萬，佔比近11%創新高。

●一切源於聯儲局？債息曲線之父：美國今年難逃衰退。

●抗議活動結束，利比亞最大油田恢復生產。

●據報巴菲特與花旗CEO共進午餐，支持銀行改組。

企業消息：

●工商銀行紐約分行違規，被罰逾2.5億元。