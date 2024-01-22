金管局：保費融資銀行投訴呈上升趨勢　籲注意風險

香港金融管理局副總裁阮國恒在最新一篇《匯思》提到，在高息環境下，衍生信貸質素與客戶負擔能力問題，以及息口敏感的理財產品，例如用作購買保單的保費融資的影響。他指，金管局於2021、2022及2023年分別收到4宗、34宗及48宗有關保費融資的銀行投訴，雖然宗數不多，卻呈上升趨勢。

近期的投訴主要圍繞，客戶聲稱不知道從銀行獲取了貸款並誤以為每月支付的款項是保費而非貸款利息；指稱銷售人員的陳述失實；及指稱銷售人員在負擔能力評估中誇大客戶的流動資產，以獲批保費較高的保單。

阮國恒指，留意到大部分情況下，投訴人與銀行或銀行職員往往各執一詞，或投訴內容與文件證據所顯示的資料有出入。

他提醒，保費融資要考慮浮動的利息成本、非保證收益及匯率波動，以及提前退保虧損的風險。

保費融資為一項貸款安排，也是財富管理中一種常見的做法。客戶從貸款機構(銀行或非銀行機構)借入資金，用作購買新保單的保費，同時將該保單的權益作為抵押品以支持相關的貸款。客戶可以相同本金倍大保單，當保單回報高於貸款利息成本時，便可以賺取兩者之間的息差。借助槓桿效應，客戶可以透過保費融資更靈活運用自己的資金，當然伴隨而來的風險也不容忽視。