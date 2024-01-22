畢馬威：經濟低迷或致港銀貸款放緩　靠利息收入撐全年收益

畢馬威發表《2024香港銀行業展望》，預計由於經濟情緒仍然低迷，銀行業面臨的挑戰將持續到2024年，並可能導致貸款增長放緩，而金融活動減少亦將影響銀行通過手續費和佣金所賺取的收入。不過，由於在今年第三季度前降息的可能性不大，將為銀行業帶來利息收入，支撐全年收益。儘管信貸損失已成一大趨勢，但預計2024年許多銀行將會調整帳目結構，為未來發展做好準備。

畢馬威中國銀行業及資本市場香港主管合夥人宋家寧表示，去年銀行業和香港整體經濟都喜憂參半。展望2024年，全球各國的選舉結果或會為經濟前景添上不明朗因素；不過考慮到息口下降、通脹緩和，以及有利營商的宏觀經濟前景，我們依然保持謹慎樂觀。香港應繼續重新定義並加強自身價值，不僅要成為中國的國際金融中心，更同時扮演連接世界各地的超級樞紐。

畢馬威中國香港金融服務業、銀行業高級合夥人馬紹輝(Paul McSheaffrey)表示，儘管未來一年香港銀行業未必會出現顯著增長，但仍有機遇；在香港以外，許多地區的通脹可令環球經濟更趨穩定。鑑於2024年經營環境預計將持續充滿挑戰，銀行業界應優先提升營運效率和風險管理，以待在2025年恢復增長時把握回報。