新元朗中心三房減至743萬沽　呎售8540元

二手樓價回落，元朗新元朗中心套三房單位，減價後以743萬元沽出，呎價僅約8,540元，高位回落約35%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角港運城1座中層F室，實用面積約792方呎，套三房間隔，望海景，成交價1,260萬元，呎價約15,909元，較去年10月叫價1,500萬元，累計減價約16%。

●美聯鄭琨表示，西灣河鯉景灣安明閣中層G室，實用面積約635方呎，套三房間隔，獲同區用家垂青，原業主叫價約830萬元，議價後減價約55萬元，以775萬元成交，呎價約12,205元。

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九龍區

●美聯黃家明稱，牛頭角淘大花園S座低層4室，實用面積約484方呎，兩房間隔，新買家為同屋苑同座數的分支家庭，以600萬元承接單位自住，呎價約12,397元。

●中原黃家全指，奧運站維港灣6座低層A室，實用面積約695方呎，套三房間隔，另設儲物房，以1,040萬元易手，呎價約14,964元，原業主於2010年3月以608萬元購入，帳面獲利432萬元。

●利嘉閣徐錦榮稱，西南九龍匯璽3B座中低層D室，實用面積約436方呎，兩房間隔，望山景，最初叫價980萬元，經雙方議價後，終以930萬元成交，呎價約21,330元，原業主於2017年以約956.5萬元購入，帳蝕26.5萬元。

●中原許永生表示，長沙灣泓景臺6座極高層H室，實用面積約480方呎，兩房間隔，最初開價840萬元，現累減40萬元，以800萬元沽出，呎價約16,667元，新買家為外區客。

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新界區

●中原王勤學指，元朗新元朗中心5座低層E室，實用面積約870方呎，套三房連儲物房間隔，叫價800萬元，議價後以743萬元易手，呎價約8,540元，同類單位於2022年4月做價高見1,145萬元，現時樓價已回落約35%。

●祥益林家倫表示，天水圍嘉湖山莊美湖居7座高層C室，實用面積約544方呎，三房間隔，原業主增加議幅，減價12萬元，新買家以448萬元購入上址作自住，呎價約8,235元。

●世紀21天生置業黃敬文稱，屯門帝濤灣1座中低層D室，實用面積約1,186方呎，套三房加工人房間隔，望園景，叫價998萬元，最終獲用家承接，減價至840萬元成交，呎價約7,083元，單位

●祥益古文彬表示，屯門居屋兆康苑I座中層6室，實用面積約483方呎，兩房間隔，區內首置客見單位附設裝修連傢電，原業主增加議幅，累積減價17萬元，已補價自由市場以373萬元售出，呎價約7,723元，原業主於2020年1月以1,200萬元作內部轉讓。

●中原周毅麒表示，荃灣1月累積約60宗二手買賣，愉景新城12座高層B室，實用面積約477方呎，兩房間隔，去年11月中放盤，叫價700萬元，12月初減至649萬元，近日獲區內用家洽購，獲減31萬元，即斥618萬元承接，呎價約12,956元。

●中原王春江稱，荃灣映日灣2座高層D室，實用面積約242方呎，開放式間隔，早於去年3月開價530萬元，10月叫價500萬元，減價不久獲洽，議價3個月，以460萬元成交，呎價約19,008元，原業主於2019年9月一手買入，帳面蝕41.4萬元。

●利嘉閣周煇宏指，荃灣西海之戀6座高層B室，實用面積約793方呎，套三房連儲物室間隔，原先開價1,499萬元，最終以1,435萬元成交，呎價約18,096元，原業主於2017年以約1,441.4萬元買入，帳面蝕6.4萬元。

●美聯李貫甡指，青衣1月暫錄約30宗二手買賣，居屋海悅花園3座高層E室，實用面積約590方呎，享海景，三房間隔，去年8月已補價自由市場以710萬元放售，最後同區分支家庭客以600萬元承接，呎價約10,169元。

●中原鄭志遠稱，大埔嵐山最2座中層E室，實用面積約491方呎，兩房間隔，放盤時開價約670萬元，議價後以570萬元沽出，累減約100萬元，呎價約11,609元，新買家為專業人士。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田第一城12座低層B室，實用面積約515方呎，三房間隔，望園景，放盤達7個月，開價730萬元，累減200萬元，減幅達約27.4%，以530萬元成交，呎價約10,291元。

●中原敖國偉稱，沙田及大圍1月暫錄約50宗二手買賣，按月增約20%，沙田偉華中心1座高層F室，實用面積約358方呎，兩房間隔，放盤叫價約520萬元，議價後以478萬元沽出，呎價約13,352元，新買家為內地專才。

●中原徐可志指，馬鞍山銀湖．天峰2座低層G室，實用面積約549方呎，兩房間隔，最初開價700萬元放售，最新以699萬元易手，呎價約12,732元，新買家為用家，原業主於2022年以約820萬元買入，帳面蝕121萬元。

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山新港城P座中層8室，實用面積約370方呎，兩房間隔，望公園景，叫價530萬元，放盤10個月，調整售價至438萬元成交，減幅約17.4%，呎價約11,838元，再創屋苑近月呎價新低。

●美聯李天傑指，馬鞍山1月錄超過50宗二手買賣，創7個月新高，天宇海3B座中層C室，實用面積約743方呎，套三房間隔，早前以950萬元，外區客攜票睇樓，議價後以838萬元承接，累減112萬元，呎價約11,279元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山1月暫錄約57宗二手買賣，按月增約6成，迎海3座低層E室，實用面積約798方呎，套三房間隔，望海景，叫價約1,198萬元，議價後以1,163.8萬元易手，呎價約14,584元，累減34.2萬元，新買家為換樓客。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳寶盈花園8座高層B室，實用面積約484方呎，兩房間隔，去年八月放盤，叫價530萬元，近日調整至478萬元，未補價第二市場獲綠表買家以457萬元承接，減價73萬元，減幅約13%，呎價約9,442元。

●利嘉閣楊友銘稱，將軍澳維景灣畔12座低層G室，實用面積約757方呎，套三房加儲物室間隔，望內園景，叫價1,050萬元，議價至950萬元成交，呎價約12,550元。

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