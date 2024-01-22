馬頭角項目修訂價單 餘貨折扣率上調至4成

市區新盤減價促銷，馬頭角項目周一(22日)修訂價單，將約30伙待售單位的折扣率大幅上調至約40%，與上周減價加推的新一批單位看齊。

●馬頭角賈炳達道瓏碧將30伙折扣率大增

●華懋旗下3個港島盤推優惠

華懋集團旗下3個港島區住宅項目，周一(22日)公布推出新春優惠及長成交期的先住後付付款方法。集團銷售總監封海倫表示，由即日起至2月29日期間，購入旗下薄扶林碧麗軒，薄扶林VICTORIA COAST，西半山旭龢道42號大學閣，可獲38,888元至88,888元「好運一條龍大利是」及餐飲禮券。

●油塘蔚藍東岸計劃農曆新年後開放現樓示位吸客

●元朗洪水橋滙都I月內暫累售11伙

●石硤尾緹外周五招標賣四房分層大宅

●元朗錦田北PARK YOHO Napoli周五賣4伙

●白石角海日灣II三房呎價約16,378元

大埔白石角海日灣II，周一(22日)以1,190.7萬元售出第10座17樓A室，為實用面積727方呎的三房單位，呎價約16,378元。

●薄扶林道128號Jessville項目推1伙四房周五招標出售

曾推出市場放售及放租的薄扶林道128號Jessville項目，上載最新銷售安排，將於周五(26日)起招標發售Jessville 大廈的12樓A室，將於當日上午10時招標及下午1時截標。

●黃大仙薈鳴首錄終止交易

●香港仔黃竹坑站揚海月內累錄9宗終止交易