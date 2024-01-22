馬頭角項目修訂價單 餘貨折扣率上調至4成
2024年01月22日 22:04
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市區新盤減價促銷，馬頭角項目周一(22日)修訂價單，將約30伙待售單位的折扣率大幅上調至約40%，與上周減價加推的新一批單位看齊。
●馬頭角賈炳達道瓏碧將30伙折扣率大增
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，周一(22日)更新價單，將價單1號及價單2號的最高折扣率大增至39.55%，變相減價約三成，與上周減價加推的價單3號看齊。價單1號及2號現時待售單位有30伙，最新折實平均呎價為17,127元，入場價為396萬元。項目將於周內公布銷售安排，最快周末展開銷售。
●華懋旗下3個港島盤推優惠
華懋集團旗下3個港島區住宅項目，周一(22日)公布推出新春優惠及長成交期的先住後付付款方法。集團銷售總監封海倫表示，由即日起至2月29日期間，購入旗下薄扶林碧麗軒，薄扶林VICTORIA COAST，西半山旭龢道42號大學閣，可獲38,888元至88,888元「好運一條龍大利是」及餐飲禮券。
●油塘蔚藍東岸計劃農曆新年後開放現樓示位吸客
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，周一(22日)公布已正進入交付程序，計劃農曆新年後開放現樓臨海示範單位。同時將會以現樓方式推售開放式至三房戶。該集團與懷舊小輪旅遊合作，將開辦往來油塘至尖沙咀及中環的循環線，凡持有項目相關可乘船證明住客，可在航線開啟後1年內免費無限乘搭，
●元朗洪水橋滙都I月內暫累售11伙
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，本月至今(22日)暫沽11伙，套現逾5,501.25萬元。包括是日最新以579.03萬元售出第2座12樓A09室，單位實用面積445方呎，兩房間隔，經公共樓梯可通往169方呎天台，呎價約13,012元。資料顯示，該盤於本月初曾減價加推，涉及63伙，折實平均呎價約11,797元，較去年7月推出的首批單位平約18%。
●石硤尾緹外周五招標賣四房分層大宅
嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，周一(22日)上載最新銷售安排，落實周五(26日)以招標形式發售四房分層大宅。將發售單位為第2座3樓B室，實用面積為4,364方呎，屬四房四套房加雙工人房間隔，連兩個住宅停車位出售。單位將於周五上午10時招標，中午12時隨即截標。
●元朗錦田北PARK YOHO Napoli周五賣4伙
新鴻基地產(00016)旗下入伙逾4年的元朗錦田北PARK YOHO Napoli，周一(22日)上載最新銷售安排，將於周五(26日)起以先到先得形式發售4伙，全屬第21B座，包括1樓C室連平台戶，1樓D室連平台，15樓B室及15樓C室，折實價介乎665.46萬至810.92萬元，折實呎價13,664至15,358元。
●白石角海日灣II三房呎價約16,378元
大埔白石角海日灣II，周一(22日)以1,190.7萬元售出第10座17樓A室，為實用面積727方呎的三房單位，呎價約16,378元。
●薄扶林道128號Jessville項目推1伙四房周五招標出售
曾推出市場放售及放租的薄扶林道128號Jessville項目，上載最新銷售安排，將於周五(26日)起招標發售Jessville 大廈的12樓A室，將於當日上午10時招標及下午1時截標。
●黃大仙薈鳴首錄終止交易
宏安地產(01243)旗下的黃大仙薈鳴，新近錄得首宗交易告吹。涉及單位為25樓A室，實用面積356方呎，兩房間隔，原本在本月13日，項目首輪發售當日以680.3萬元成交，呎價約19,110元，惟最新已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展，料已遭買家取消交易。
●香港仔黃竹坑站揚海月內累錄9宗終止交易
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周一(22日)再錄兩宗終止交易個案，涉及的成交額逾6,873萬元。包括2A座26樓A室，為實用面積955方呎的三房單位，原本在2021年9月以3,633.84萬元售出，當時呎價約38,051元。發展商已安排上述兩伙於周五(26日)起招標重售。同日，項目錄得兩宗成交，共涉5,958.7萬元。