美股道指升穿38000大關　恒指夜期反彈逾百點

美股3大指數周一早段向好，道指升141點，報38,004點，為史上首次升穿38,000點大關；標指升22點，報4,862點；以科技股為主的納指升119點，報15,430點。另外，恒指夜期反彈156點，報15,134點，高水173點，可惜仍然被納指進一步拋離。

自去年底聯儲局在議息會議中修改了立場後，市場便開始預計聯儲局將會大手減息，但隨着時間推移，愈來愈多投資者意識到對於聯儲局減息的預期太過樂觀。外媒調查顯示，有三分之二的華爾街分析員認為，押注聯儲局提前減息是「最愚蠢」的策略。

雖然美股繼續在歷史高位水平穩步上揚，但押注美股因為潛在減息而受惠的投資者開始焦慮，因為就目前經濟數據及聯儲局的口風來看，減息的時間點可能會比市場估計更遲。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場認定聯儲局在下周的議息會議上將按兵不動。

外媒的調查發現，有三分之二的專家認為，始於去年底的大升市是一個不祥之兆，可能是市場參與者過度樂觀的證明。另一種擔憂則是來看過去的歷史走勢，根據往績，美國在總統大選日期(11月初)之前12個月內，標指平均回報率約為一成，若按此推算，由去年11月初開始迄今，美股可能已經透支了接下來的升勢。

Nuveen首席投資官Saira Malik表示︰「這是一個有趣的統計數據，也是我們對今年初股市走勢擔憂有所增加的眾多因素之一。」她指出，其他不利因素還包括︰市場在大選年通常表現更為波動，投資者對減息的預期最終可能多過聯儲局實際減息次數，以及股市的估值亦相對偏高。

她還表示，隨着美國大選臨近，愈來愈激烈的政治鬥爭環境，將會對市場波動起到推波助瀾的作用，尤其是假如選舉結果出現爭議。Comerica財富管理投資總監John Lynch則表示，在現任總統競選連任時，無論輸贏也好，在選舉年的股市未曾試過出現全年下跌，包括新冠疫情引發股市暴瀉的2020年，該年底標指收復了全部的跌幅。

Lynch指出，股市表現對選舉結果有預示作用，根據自1928年以來的24次總統選舉，如果標指在選舉日前3個月內錄得升幅，則多數會是現屆總統連任成功或同一政黨的候選人勝出。這個指標在24次選舉結果中，只有4次失靈，準確度達到八成以上。