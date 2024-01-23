鄧建初：港股任人魚肉　港政有應對措施嗎？

經過四年多的大熊市，今年港股開局仍是潺弱不堪。至上周五為止，14個交易日，竟下跌12日，共大跌1,735點。諷刺的是，鄰近的印度、台灣及日本等竟與港股背道而馳，升勢凌厲，日本更匪夷所思地創出34年新高。

表面看來，與香港唇齒相依的內地A股同樣表現不濟，令人想像港股被A股拖累。實質上是外圍有心人意圖隊冧港股，破壞香港作為中國對外的國際金融中心地位。現時港股平均市盈率不夠8倍，估值相當便宜，有謂中港經濟前景不明朗，資金寧願流向正在上升中的高估值外圍股市，初哥覺得只是誘導股民繼續棄東而向西流，未來動向發展難以預料。

港股正水深火熱，股民叫苦連天之際，財金官員們卻似乎沒有察覺港股任由外資魚肉，對於被刻意狂沽的低殘港股市場毫無應對措施。財爺往瑞士開會時，說了一句「我對港股非常有信心」，有朋友回應說難聽過粗口，證明股民已憤怒至極點。初哥認為，財爺如此有信心，應以身作則，將自己全副身家買入低殘的港股，如果能夠幫手托一托市，起碼令股民消消氣。

事實上，初哥早前文章已建議過數個救市方案，新近有政黨提出的動用外匯基金5%來購買港股，正是類同初哥早前講過的挽救港股方案其中之一。唯願各界有識之士，盡量踴躍拋出良方，讓政府官員馬上建立措施來應付這場金融戰爭。港股興亡，匹夫有責，上下齊心，才可保護國際金融中心的地位不致被摧毀。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)