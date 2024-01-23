廖嘉豪：市場低估美國醫療保健投資價值

美國醫療保健行業股價過去兩年表現不佳，主要是受市場收緊資金、監管不確定性、疫後庫存過剩等負面因素影響，但醫療保健行業2024年已率先跑出，截至1月19日，標普500醫療保健行業年初至今上升2.24%，跑贏標普500指數1.47%升幅。醫療保健行業併購交易亦開始復甦，併購交易規模單在1月份已達約96億美元，預期美國醫療保健行業或將擺脫2023年弱勢，投資者可在該行業中發掘大量潛在投資機會。

成熟市場人口老化速度更快，人口高齡化不可避免的是醫療保健開支佔總消費份額將愈來愈大。相關消費增長與醫療保健行業盈利韌性相結合或使其成為投資組合的長期增長組成部分。醫療保健行業盈利分別在2008年、2009年、2015年及2020年的環球股市盈利衰退中皆錄得增長，因此筆者認為投資者應重新留意醫療保健行業的長期盈利韌性。人口結構變化加上人工智能為行業減省成本，醫療保健板塊似乎已準備好藉其持續及長期的盈利增長而再次跑贏大市，預計盈利復甦或是美國醫療保健行業在2024年跑贏大市的主因之一。

筆者相信，市場仍低估醫療保健創新行業的價值，當中醫療科技和生命科學工具行業估值折讓特別吸引，醫療器材行業目前僅回到2021年1月水平，而生物科技更未回復至2021年1月水平，醫療器材及生物科技落後製藥行業分別接近20%及30%。醫療設備製造商是藥物研發不可或缺的「關鍵工具」，與生物製藥企業的合作範疇涵蓋早期的細胞系統生產，以及藥物獲批後的淨化、配方規劃和包裝過程。

其他估值吸引的醫療保健分項包括生產可佩戴或植入體內的醫療設備以解決心臟病和糖尿病等慢性疾病的新型設備生產商。機械人輔助手術中需要使用的設備製造商亦是另一投資機會。筆者認為有助促進藥物研發、節省成本和改善患者治療效果的企業如持有充裕現金及估值低企，將是投資者捕捉醫療保健行業復甦較低風險的方式。

新一代癡肥治療藥物(GLP-1)是醫療保健能迅速發展的例子，但只惠及兩間大型GLP-1製藥廠，因市場擔心其他癡肥相關併發症醫療需求如糖尿病、心臟病等下降。癡肥併發症減少確實會縮減其他醫療開支，但GLP-1藥物並不能使患者逆齡，當更多人因不同醫療技術進步而更長壽時，整體醫療保健消費也將相應增加。新一代GLP-1藥物最終不能取代其他醫療護理，而是與其他治療方法相輔相成，以促進更好健康結果和相關股票表現。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪