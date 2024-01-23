道指突破38000點關　比特幣失守40000美元

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.07%，報103.36；港匯見7.8166；離岸人民幣(CNH)報7.1958；美元兌日圓處148.12；歐元報1.088，英鎊報1.2708。金價處2,021.45美元。布油報79.88美元，紐油報74.65美元。比特幣挫4.8%，報3.95萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水150點。

●道指首次衝越38,000點關口，收報38,001點，升138點或0.36%；標指收報4,850點，升10點或0.22%；納指收報15,360點，升49點或0.32%。

●港股ADR指數按比例計算，收報15,205點，升244點或1.63%。

●1月恒生指數夜期收報15,141點，升163點，高水180點，成交18,418張。

●紐約期油收報每桶75.19美元，升1.78美元或2.42%；倫敦布蘭特期油收報每桶80.06美元，升1.5美元或1.91%。

●紐約期金收報每安士2,022.2美元，跌7.1美元或0.3%。

●英國富時100指數收報7,487點，升25點或0.35%；德國DAX指數收報16,683點，升128點或0.77%；法國CAC指數收報7,413點，升41點或0.56%。

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