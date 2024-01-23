IMF警告：美國商業地產出現半世紀以來最嚴重跌勢

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)表示，美國商業地產價格正經歷過去半個世紀以來最嚴重的跌勢之一，遠超之前加息周期的跌幅。

IMF指，自美國聯儲局2022年3月首次加息以來，美國商業地產價格下跌11%以上。隨着聯邦基金利率從接近零的水平升到5.25至5.5厘的區間，前兩年的地產價格升幅已完全消失。

IMF以Andrea Deghi為首的分析師表示，雖然緊縮的貨幣政策經常導致需求減少及價值下滑，但目前下跌速度尤其突出。「正如圖表所示，與目前政策周期相反，商業地產價格在聯儲局以往加息期間整體保持穩定，或者跌幅較小。不過，早年一些加息，如2004至2006年加息，隨後出現經濟衰退，期間商業地產價格因需求下降而大跌。」

IMF數據顯示，目前趨勢與1983至1984年，以及1988至1989年的價格下跌軌跡最為接近，當時價格跌幅分別為5.86%和2.71%。

此外，借貸成本上升對私募股權融資帶來影響，私募股權融資也是該行業一個主要融資來源。銀行更嚴格的貸款準則只會加劇信貸緊縮。「例如，美國約2/3的銀行最近稱，商業建築及土地開發貸款的貸款準則有所收緊，不過去年初這比例卻不到5%。」

IMF警告，金融監管機構必須繼續保持警惕，該行業拖欠率及違約率上升可能會限制貸款，並引發惡性循環，即融資條件收緊、商業地產價格下跌、金融中介機構蒙受損失，並對經濟其他領域產生負面溢出效應。