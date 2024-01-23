電視廣播料去年EBITDA虧損將少過2022年
2024年01月23日 12:33
東網電視更多新聞短片
電視廣播(00511)公布，重申集團預期截至2023年12月31日止6個月期間將實現正數EBITDA，相比截至2023年6月30日止6個月期間則產生EBITDA虧損1.86億港元。集團亦預計截至2023年12月31日止整個財政年度的EBITDA虧損將少於2022年同期的3.38億元。
電視廣播中午收報2.98元，升2.4%。
集團表示，截至去年12月底止季度，地面免費頻道的廣告收入持續呈現出積極的勢頭。期內，翡翠台頻道黃金時段電視廣告的平均單價，較前一季下跌5%，但按年則高出18%，乃因為持續有更多藍籌廣告客戶回歸。
上季來自myTV Super平台數碼廣告的收入，接季及按年分別增長73%及95%。預計全年數碼廣告收入將實現逾30%的增長。
此外，去年12月舉行的2024年「早鳥」預先承諾活動中，其2024年電視廣告套餐的客戶預訂額與去年2023年預先承諾活動比較取得雙位數的增長。集團指，由於這類預先承諾通常佔其該年總廣告收入的重要部分，2024年「早鳥」活動的成績是對未來一年的廣告收入的一個正面指標。