電視廣播料去年EBITDA虧損將少過2022年

電視廣播中午收報2.98元，升2.4%。

集團表示，截至去年12月底止季度，地面免費頻道的廣告收入持續呈現出積極的勢頭。期內，翡翠台頻道黃金時段電視廣告的平均單價，較前一季下跌5%，但按年則高出18%，乃因為持續有更多藍籌廣告客戶回歸。

上季來自myTV Super平台數碼廣告的收入，接季及按年分別增長73%及95%。預計全年數碼廣告收入將實現逾30%的增長。

此外，去年12月舉行的2024年「早鳥」預先承諾活動中，其2024年電視廣告套餐的客戶預訂額與去年2023年預先承諾活動比較取得雙位數的增長。集團指，由於這類預先承諾通常佔其該年總廣告收入的重要部分，2024年「早鳥」活動的成績是對未來一年的廣告收入的一個正面指標。