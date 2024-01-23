廣東去年GDP增4.8%　首個省份突破13萬億人幣

廣東省省長王偉中發表政府工作報告，表示2023年廣東地區生產總值達13.57萬億元人民幣(下同)，增長4.8%，是全國首個突破13萬億元的省份，總量連續35年居全國首位。

報告顯示，社會消費品零售總額達4.7萬億元，增長5.8%，深圳成為廣東第二個萬億元消費城市；進出口頂住壓力、逆勢實現正增長。規模以上工業增加價值突破4萬億元、增長4.4%，工業投資連續36個月維持兩位數增長，佛山成為廣東第二個規模以上工業總產值突破3萬億元的城市。

今年廣東經濟社會發展的主要預期目標，包括地區生產總值增長5%；固定資產投資增長4%，社會消費品零售總額增長6%，進出口總額增長1%；規模以上工業增加值增長5%；居民消費物價指數上漲3%左右；城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業人數110萬人以上。

王偉中表示，用好管好港珠澳大橋，優化完善「港車北上」、「澳車北上」，穩妥推進「粵車南下」。擴大「灣區標準」清單和「灣區認證」項目範圍。擴大「組合港」、「一港通」試點，強化大灣區貿易、航運樞紐功能。加強粵港澳大灣區建設與國家重大戰略的協同聯動。