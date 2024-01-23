傳兩萬億救市　點解中央唔用在岸資金？高盛咁分析…

中港股市陷入低谷之際，市場傳來中央打算用規模為兩萬億元人民幣(下同)的離岸資金來救A股的消息，可是A股反應不大，滬深300指數周二(23日)半日還報跌0.22%，反而是港股盤中急彈逾三百點。高盛首席中國股票策略分析師劉勁津(Kinger Lau)表示，消息還沒得到證實，但市場某程度反映了投資者對於國家隊會買甚麼股票存在分歧。

昨日(22日)召開的國務院常務會議才提及要加大中長期資金入市力度，詎料周二有外媒引述消息指，中央正考慮設立規模約2萬億元人民幣的股市平準基金，透過中國境外機構的資金由滬港通、深港通投向A股。當然，這亦帶來一個疑惑，為何中央要用離岸資金來打救A股？

劉勁津表示，兩萬億元的規模確實相當大，因為2015年國家隊掃A股所動用真金白銀也只是1.5萬多億元。如果消息屬實，把救市金額加碼到兩萬億元，並在短時間內投放，將對於市場非常正面。不過，觀乎市場目前反應，海外投資者比較樂觀，因為如果當局要動用海外資金救市，操作上投向港股比A股容易。

劉亦分析，站在領導層角度來看，如果把美國資產出售，透過一些操作來買人民幣資產，對於人民幣的匯率帶來支持。