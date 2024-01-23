美銀：今年內地經濟增長料4.8%　目前具較大空間推刺激措施

市傳內地將推包括2萬億元人民幣平準基金等措施救市，美銀董事總經理、大中華首席經濟學家、亞洲經濟研究主管喬虹認為，究竟相關措施如何推進，又是否屬實，他們亦不知情；惟她認為，現時市場確實有較大空間推出刺激措施，但暫時應無人得知相關政策會經由中證監或其他新的金融機構推進，強調會密切留意事態發展。

至於今年中國經濟，該行認為按年升幅為4.8%，較去年的5.3%略低；通脹則由去年的0.2%微升至0.8%。

喬又估計，今年人行未必會再下調1年貸款市場報價利率(LPR)，更多會以調整5年期LPR以及抵押補充貸款(PSL)等工具取代，又指PSL則是糅合了貨幣與財政因素的工具。她又指，內地樓市繼續處於艱難時期，惟觀乎二手樓交投去年底見回升，認為外界可留意內房第二季數據表現及內地民眾的需求量。

香港經濟方面，該行料今年本港經濟增長為2.1%，較去年的3.4%低。美銀副總裁及大中華區經濟學家歐陽淼指，現時本港經濟仍受於逆風之中，包括是息口高企、樓市疲弱以及內地旅客來港消費力度未及疫情前。

不過她認為，由於港府負債較低，可以透過加強發債從而提高財政收入，此舉較加稅更為有效，並料樓價上半年跌5%。

至於台灣經濟，該行料可現溫和復甦，經濟按年升3.2%，主要受惠人工智能(AI)大趨勢帶動晶片出口反彈。