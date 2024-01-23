高盛：最悲觀情景還有1700億美元中國股票淨沽出

過去一年中港股票不斷被外資拋售，全球投資者於中國股票的配置已經是相當低，高盛首席中國股票策略分析師劉勁津(Kinger Lau)表示，美國、歐洲等海外投資者目前持有1萬多億美元的中國股票，在最悲觀的情景下，恐怕還有1,700多億美元的股票有機會被投資者拋售，包括內地、香港股票及美國預託證券(ADR)，但他重申這並非該行的基本情景，相信發生機會不大。

劉進一步解釋，這1,700億美元淨沽出的預測，乃假設了海外共同基金及對沖基金對中國股票的倉位回到歷史最低點，以及與美國政府有緊密關係的投資者如養老基金完全沽清中國倉位。

籲「增持」A股 料跑贏港股

劉表示，中港股票估值已屆過去10至20年低位，以上周五收市計，MSCI中國指數估值為約8.1倍，跟2022年「二十大」召開時市場非常恐慌的情況相若，相信這個估值水平已充分反映了市場對於宏觀、企業還有地緣政治不確定性的擔憂。以該行模型推算估值有望回升至9.5倍，所以「目前風險是在往上走」。

高盛預期，中國企業今年盈利增長8至10%，低過市場預期的15%。不過劉指出，買、賣雙方對於盈利增長預測存有較大分歧，前者預期只有5至6%，後者則樂觀預期增速達15%。

高盛分別予A股及港股「增持」及「與大市同步」評級。劉表示，A、H股的基本面差不多，可是分別在於A股流動性較佳，且國家隊過去對A股支持力度遠大於港股。

那麼股市何時才能迎來反彈？他說，政府的具體政策支持十分重要，期望三中全會有更清晰的指引，提振市場信心，惟坦言難以推算反彈的時間點。