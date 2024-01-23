上環蓮香樓舊址重建　發展商改建商住物業　棄商廈方案

經濟前景充滿變數，去年已獲屋宇署批出重建商廈的上環曾昭灝大廈一列舊樓，發展商新近向城市規劃委員會提交全新商住發展方案，提供175個住宅單位。

上述重建範圍涵蓋威靈頓街152至164號，佔地約6,618方呎，劃為「商業」用途，部分地舖多年來用作百年老式茶樓「蓮香樓」，惟在2022年不適疫情結業。發展商最新計劃以地積比率10.4倍，將地盤重建為一幢樓高30層的商住物業，包括3層平台及兩層會所。

項目面對威靈頓街及鴨巴甸街的地下、閣樓及1樓，將作為零售及餐飲用途，2樓及3樓為住宅會所，對上25層為住宅樓層，住宅樓面約59,948方呎，平均每伙面積約342方呎，另提供約8,893商業面積，如獲通過項目料於2030年完成。

申請人指出，該地盤現有的「商業」地帶所覆蓋範圍，不能反影現時該區的混合式用途，擬議商住發展與該區現時特質相符，能保持街道的活力。該區社區設施齊全，地點適合作混合式發展，所提供的中小型單位切合公眾對住屋的需求，與政府增加房屋供應政策相符。

資料顯示，上述地盤去年已獲屋宇署批出建築圖則，准重建為一幢25層高的商業大廈，總樓面約99,120方呎。即是次商住重建計劃，總樓面將較已獲批的商廈方案少逾三成。