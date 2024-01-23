陳嘉華：港府財政壓力大　籲調整大型項目時間表

港府近5個財年中，有4個錄財赤，當局更預計2023/23年度財赤逾千億元。香港會計師公會稅務師會執行委員會主席陳嘉華表示，本港公共財政壓力大，建議政府在未穩定收入來源前，重新審視較大型或較長遠的項目時間表，包括考慮調整和延誤項目。同時強調，全面研究香港稅制有迫切性。

港府收入側重於賣地收入及印花稅，該公會一直倡議擴闊稅基。陳氏指，研究不等於立即推新稅種，因為稅項是社會大事，徵收新稅種等需要與不同持份者及社會取得共識，當中亦要考慮招商引資及經濟狀況，由研究到實際推行至少歷時八至十年。

該公會會長梁思傑提到，本港以往出現赤字高峰時，財政儲備水平為當時的7至8個月政府開支，認為現時財政儲備相當於約11個月開支，仍屬於健康水平，惟強調港府財政應平衡開支和節省成本，「應使則使」以促進本港長遠發展，鞏固競爭力。

另外，該公會就財政預算案提出多項建議，包括寬減2023/24課稅年度100%的利得稅、薪俸稅及個人入息課稅，上限1.2萬元；寬減物業差餉3個季度，每季1,500元上限；提高個人基本免稅額，增幅應至少與通脹率持平。不過，不建議再派消費券。梁氏解釋，消費券刺激效用短暫，加上現時財政承壓，應善用資源，並投放在長遠有效的措施。