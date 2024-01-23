Jobsdb：疫後求職復熾！招聘廣告申請按年升37%

求職平台Jobsdb數據顯示，相比2022年招聘市場強勁表現，2023年呈放緩趨勢，市場上的整體招聘廣告數字放緩10%，惟該平台上的整體招聘廣告平均申請人數按年上升37%，顯示打工仔重拾積極求職心態，傾向主動出擊。同時，外地人才積極尋求來港工作機會，持合資格工作簽證海外申請人數量較疫情前的2018年上升37%。

同時，香港打工仔期望獲得海外工作機會，包括出差、海外派遣等的意向有所增加，出現、「海外工作機會」、「願意出差」等關鍵詞的招聘廣告平均申請數字按年上升54%，跨地人才流動料成全球大趨勢。

另外，招聘需求最高的五大工種保持不變，分別為「企業銷售及業務發展」、「資訊科技」、「行政及人力資源」、「銀行/金融」及「會計」。而旅遊業、飲食業及美容業等前線行業仍維持強勁人才需求，去年「酒店及餐飲業」及「美容及健康業」更是取得亮眼成績，招聘廣告數字分別按年上升9%和8%，加幅成功跑贏五大工種，前線招聘市場表現向好。

去年的求職者除積極搵工外，整體轉工頻率亦更加頻繁。根據數據，僱員轉工的中位數僅為19個月，按年縮短14%，即大多打工仔不足兩年就會考慮轉工。18至25歲的職場初哥轉工頻率保持不變，中位數為14個月。

另外，隨着社會經濟逐步復甦，打工仔對於公司福利和工作模式均提出更高要求。2023年招聘廣告的熱門關鍵詞主要包括：混合工作模式(按年+154%)、在家辦公(按年+48%)及雙糧或花紅(按年+55%)，出現以上關鍵詞的招聘廣告均較其他廣告獲得更多求職者申請，分別取得59%、72%及47%的按年加幅，求職者面對理想職位的競爭加劇。