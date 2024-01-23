道期牛皮　比特幣向下　油價微升

美匯指數報103.11；港匯見7.8229；離岸人民幣(CNH)報7.1702；美元兌日圓報147.43；歐元處1.0905；英鎊報1.2738。金價報2,029.93美元。油價微升0.3%，布油報80.35美元，紐油處75.05美元。比特幣向下，見39,696美元。道指期貨跌25點。

●市傳內地考慮「泵水」2萬億人民幣救市，刺激港股顯著反彈。恒生指數收市報15,353點，升392點或2.62%。國企指數收報5,140點，升138點或2.78%；科技指數收報3,147點，升112點或3.7%。主板全日成交1,240億港元，港股通淨賣出53.2億元。

-又輸一仗！香港被印度超越，失全球第四大股市地位。

-港府：港股運作有序，未見不尋常現象。

-電視廣播料去年EBITDA虧損將少過2022年。

●滬深三大指數高收。滬綜指收報2,770點，升14點或0.53%；深成指報8,596點，升116點或1.38%；創業板指數報1,687點，升20點或1.24%。

內地經濟：

●傳內地擬推2萬億人民幣平準基金救市。

●傳兩萬億救市 點解中央唔用在岸資金？高盛咁分析...

●高盛：內地「三大工程」料貢獻經濟達5,000億人幣。

●高盛：最悲觀情景還有1,700億美元中國股票淨沽出。

●美銀：今年內地經濟增長料4.8% 目前具較大空間推刺激措施。

●新加坡基金經理睇錯市輸到投降 佢今鋪衰咩？

●白宮經濟顧問：美國可承受中國經濟放緩的衝擊。

●中港股市總市值大落後美國股市逾296萬億。

●無錢供樓！內地去年法院拍賣房屋大增43%。

●廣東去年GDP增4.8%，首個省份突破13萬億人幣。

●上海今年經濟增長目標約5%，去年GDP達4.72萬億人幣。

香港經濟：

●Jobsdb：疫後求職復熾！招聘廣告申請按年升37%。

●GUM：宏利去年強積金市佔率續居首，滙豐排第二。

●賈安霈任香港財富傳承學院行政總監。

●會計師公會：港府本財年財赤料達1273億。

外地經濟：

●巴西加速發展農業，竟要全球「捱貴紙」？

●IMF警告：美國商業地產出現半世紀以來最嚴重跌勢。

●BIS總裁：全球經濟有望軟着陸，勿憧憬太早減息。

●日央行按兵不動，維持前瞻指引不變，日圓偏軟。

●格羅斯：聯儲局應停止縮表，未來幾個月開始減息。