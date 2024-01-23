馮秀炎：apm商場新春推廣費逾900萬元　料人流按年增2成

她指出，消費優惠獎賞佔推廣費逾三成，包括針對旅客推出多重新春消費禮遇，於「新地購物一站通」網上平台設立旅客電子優惠專區，網羅逾100個商戶獨家旅客電子優惠及獎賞。另有見市民、旅客在1月中已開始買年貨，故特別推出「新春星級二重賞」，最高回贈700港元電子優惠券。

為吸引更多客人來商場聚會、做節，商場夥拍場內近30間特色餐飲租戶，於商場的網上購物平台推出7折美食券，該平台即日起也會推出限時搶購優惠，包括1元潮人利是封及養生蕎麥茶、半價米芝蓮食肆開運賀年糕點及五星級酒店腰果酥等。

多重線上線下優惠、獎賞，配合商場新年特色節日裝飾、年三十晚倒數活動等，冀能進一步刺激人流生意。預料珠寶金飾、賀年美食禮盒、餐飲及養生保健生意將較受惠，可望按年有雙位數字增長。

新地代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣指出，apm作為新鴻基地產旗艦商場，特別邀請澳洲華裔藝術家Chris Chun攜手打造新春裝飾，以《百花盛放孔雀園》為主題的百花園，打卡熱點包括「巨型10呎招財孔雀王」、「百花彩蝶走馬燈」、「開運夾福機」、「許願祈福月洞門」及「粉紅彩燈桃花園」。

此外，商場特設新春年宵市集，一站式齊集多個賀年精品、應節美食、潮流利是封品牌，提供多款貨品種類，方便年輕人及一家大細潮逛年宵市集、為龍年辦年貨。