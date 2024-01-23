利嘉閣：工商舖買賣登記量連跌兩年　去年金額逾733億挫54%

2023年息口大升及股市下挫，窒礙工商舖市場復甦進程，利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，去年全年工商舖買賣登記錄3,838宗，較2022年的4,431宗再跌約13%，連跌兩年，創歷史次低水平，較2020年的史上低位只多出5宗，反映股市表現不濟及加息對市場帶來的影響。此外，去年買賣登記金額更急挫約54%，僅錄約733.75億港元。

回顧2023年表現，以登記宗數計算，工廈、商廈及舖位買賣登記全線下跌，以工廈跌幅最大，去年僅錄2,090宗，按年大減約17%，跌至歷史新低，佔整體登記比例也回落至54.5%。舖位買賣亦錄約13%跌幅，只有999宗，同創歷史新低。至於商廈成交登記則於低谷窄幅徘徊，按年微跌4%，去年錄749宗登記，為歷來次低水平。

若以買賣合約總值分析，商廈登記總值急挫約七成，去年僅錄約317.31億元，佔整體金額約43%，佔比按年跌近24個百分點。另外，工廈及舖位去年登記金額分別約230.73億元及185.71億元，佔比約32%及25%。

展望2024年，相對利好的消息接踵出現，包括息口有見頂回落趨向，持續高息壓力有所紓緩，新資本投資者入境計劃細節公布，配合「搶企業、搶人才」政策下，令工商舖市道比去年變得更有憧憬。不過，目前市場尚有一些不明朗及利淡因素並存，相信年初工商舖市道好淡爭持。