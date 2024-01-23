1港元買到歐洲住宅！呢個東南歐國家歡迎入住...

克羅地亞位處歐洲東南部，是巴爾幹半島國家之一，毗鄰地中海，環境優美。外媒報道，該國北部小鎮Legrad，由2018年起透過提供低廉價格房屋去吸引居民入住。今年1月份，當地政府官員更宣布，最新一批房屋已準備好出售，售價僅0.13美元(約1港元)。

報道指，Legrad與匈牙利接壤，曾是克羅地亞境內第二大人口中心，惟奧匈帝國解體後，新國界令其邊緣化，當地人口持續流失，目前全鎮僅約2,000名居民。

2021年時，Legrad以1 Kuna(當時約0.16美元，克羅地亞已於去年改用歐元)出售19棟閒置房屋及建築工地，並售出17棟，房屋大多年久失修，當地政府更提供2.5萬庫納(2.78萬港元)翻新補貼，若不想大執想買二手樓，亦可獲得相當於樓價20%的補貼，最多3.5萬庫納(3.89萬港元)，惟入住者必須承諾定居至少15年。

Legrad今年將繼續以低廉價格的價格出售房屋，想要購買資格，申請人年齡必須在45歲以下，有婚姻關係，或是沒有婚姻的伴侶關係，沒犯罪紀錄，且申請人不能擁有房產，但官員沒有具體說明，其範圍是僅限克羅地亞，還是全球。

此外，目前還未清楚Legrad今年會否提供與以往類似的補貼措施。