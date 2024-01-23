證監會發布3年策略重點　竭力提升港資本市場競爭力

證監會發表2024至2026年的策略重點，闡述其發展香港證券市場、應對風險及保障投資者的方針。面對資本市場的轉變，以及全球格局演化和科技進步所帶來的挑戰，證監會致力於持續推動市場發展，並同時維護香港市場的廉潔穩健和質素。

未來三年，證監會表示將竭力維持市場韌力，減輕對市場的嚴重損害；提升香港資本市場的全球競爭力和吸引力；以科技和ESG(即環境、社會及管治)引領金融市場轉型；及提高機構韌力及營運效率。

證監會主席雷添良表示，這份路線圖令本會較以往更具優勢，以堅定和創新的方式應對香港和其他地方的監管新挑戰，並勾勒出市場發展的路向。尤其致力發揮更積極的作用，以進一步加強香港作為聯通內地的獨特橋樑角色，將香港定位為人民幣業務及風險管理的離岸樞紐，以及支持國家發展和維護金融安全。

行政總裁梁鳳儀表示，即使現時的金融罪行手法層出不窮，但證監會將在更堅實的基礎上保護投資者免受損害，將違規者繩之於法，以及靈活地運用一系列資源和工具，藉此取得正面的監管成效。

她補充指，與此同時，在瞬息萬變的全球環境下，清晰和明確的訊息格外重要，策略重點將使公眾及持份者更加了解證監會的監管目標和政策。