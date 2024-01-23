證監會未來3年重點提升香港資本市場競爭力

香港證監會發表2024至2026年的策略重點，其中一項是提升香港資本市場的全球競爭力和吸引力。

具體而言，措施包括透過擴大及完善市場互聯互通機制，深化與內地資本市場的聯繫，如將更多與內地相關的衍生產品引入香港，以提升香港在風險管理方面的競爭力。加強內地企業在港的業務版圖，擴展在港的業務活動拓展海外網絡，以擴大香港的發行人及投資者基礎。

此外，與海外監管機構探討潛在合作機會或連通市場的可能，如積極參與制訂國際標準，並在國際證券事務監察委員會組織擔任領導角色，以繼續鞏固香港的國際地位。同時會審視香港的定位，以加強其在首次公開招股(IPO)集資方面的能力，提升市場質素和流動性，根據促進股票市場流動性專責小組的報告，落實其建議的中長期措施。

其他工作重點還有維持市場韌力，減輕對市場的嚴重損害；以科技和ESG(環境、社會及管治)引領金融市場轉型；以及提高機構韌力及營運效率。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，即使現時的金融罪行手法層出不窮，但證監會將在更堅實的基礎上保護投資者免受損害，將違規者繩之於法，以及靈活地運用一系列資源和工具，藉此取得正面的監管成效。