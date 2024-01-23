安永建議新財政預算案減「派糖」　要共度時艱

會計師行安永預計，本港2023/24年度將錄得1,480億元赤字，較政府去年預測的544億元，超出近2倍；截至2024年3月底，本港財政儲備將減至6,868億元，相等於10個月的政府預算開支。面對財赤，該行建議港府在新一份財政預算案大減派糖措施，如薪俸稅退稅上限僅得3,000元；僅寬免一季差餉，上限1,000元；每戶電費補貼由1,000元減至500元；續為受到社會保障人士派半個月糧。

該行金融服務香港稅務主管何耀波解釋，計及今個年度，政府已連續5年錄得財赤，疫情期間消耗數千億元儲備，加上外圍經濟不明朗，挑戰巨大，故「要共度時艱，用者自付」。至於「共度時艱」建議是否適用於本港官員及公務員，他笑而不語，僅指要留待局方評估。

被問到財政承壓，港府應否再審視大型基建項目的時間表。他指，北部都會區及明日大嶼等項目，有助本港持續發展，不應因短暫或經濟周期性波動而影響進度。

何耀波贊成政府檢討稅制，強調「研究是任何時候都合適」，惟本港向來奉行簡單稅制及低稅率，要小心評估稅制對香港競爭力的影響，也要衡量好利與弊。同時不建議開徵資產增值稅及陸路離境稅，因為資產增值稅操作複雜，且目前的經濟環境可能為納稅人帶來額外經濟壓力，而陸路離境稅會與本港融入大灣區的大方向相反，會影響人流貨流。