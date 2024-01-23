中證監易會滿：5方面加速建中國特色現代資本市場

中國證監會主席易會滿發聲！將從5方面加速建設中國特色現代資本市場，包括把資本市場穩定運作放在更突出的位置，着力穩市場、穩信心。同時，深化投資端改革，增加中長期資金入市力度，促進投融資動態平衡，不斷增強股市內在穩定性，積極培育健康的資本市場文化。

聚焦中國式現代化這個最大的政治課題，中證監進一步健全資本市場功能，不斷提升服務高品質發展能力；亦會大力提升上市公司品質與投資價值，建構中國特色上市公司估價體系；進一步全面深化資本市場改革開放，推動股票發行註冊制走深，進一步健全完善資本市場基礎制度，以發展多層次資本市場，規範發展私募股權創投基金，穩步推進資本市場高水準制度型對外開放，增強開放政策的透明度、穩定性和可預期性。

依法加強全面監管方面，落實監管「長牙帶刺」，推動建立資本市場防假、打假綜合懲防體系，「零容忍」打擊各類違法行為。會議強調，嚴肅整治影子股東、政商「旋轉門」、「逃逸式辭職」等，進一步削減離職人員「身份價值」，並加強監管透明度建設，從嚴懲治金融風險背後的腐敗問題，堅持「三個過硬」標準，建立忠誠、乾淨及擔當的高素質專業化人才隊伍。