新盤錄零星成交　旺角項目銷售策略重求價

旺角全新盤推售步伐提速，周二(23日)上載售樓說明書，預告銷售策略為「求價略多於求量」。

●旺角Elize Park部署下周開價 預告求價

樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，周二(23日)上載樓書至一手住宅銷售網，計劃下周公布首張價單，部署農曆新年前開售。集團創辦人及主席周佩賢表示，項目將採用惜售策略，並會求價略多於求量，定價將會反映項目的優越性。項目兩個示範單位同日曝光，預計最快周四對公眾開放。

●天水圍YOHO WEST開放式戶售349萬元

●白石角朗濤單日沽兩伙 共涉逾3,851萬元

●白石角海日灣四房呎價約18,164元

大埔白石角海日灣最新錄得COURT D第2座10樓A室的成交，單位實用面積1,534方呎，四房間隔，通過招標以2,786.3萬元成交，呎價約18,164元。

●沙田星凱‧堤岸三房售1,593萬元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周二(23日)以1,593.3萬元售出三房單位。該公司營銷策劃總監楊聰永表示，上述為5座36樓D室，實用面積676方呎，屬三房間隔，可享開揚城門河景，成交呎價約23,570元。據悉，買家為香港人，購入單位作長線投資。

●長沙灣睿峰兩房成交價為1,407萬元

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，最新以1,407.6萬元售出西翼的22樓H室，實用面積438方呎，兩房間隔，呎價約32,137元。

●旺角ONE SOHO一房呎價約24,424元

●青衣薈藍連平台戶終止交易