沙田中心樓王「價崩」　全河景兩房僅售526萬

二手市場再有樓王「價崩」，沙田中心全河景兩房戶，剛以526萬元售出，較去年中同類型低層戶做價低逾12%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角丹拿花園1座中層D室，實用面積約683方呎，套三房間隔，望樓景，叫價1,050萬元，最終減價90萬元，以960萬元成交，減幅約8.6%，呎價約14,056元。

－－－－－

九龍區

●利嘉閣徐錦榮稱，長沙灣居屋凱樂苑D座低層4室，實用面積約631方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價739萬元，經雙方議價後，最終以697萬元成交，呎價約11,046元，原業主一手購入，帳面獲利282萬元。

－－－－－－

新界區

●美聯梁兆堅指，沙田中心佳寧大廈高層E室，實用面積約357方呎，兩房間隔，享河景，屬屋苑樓王， 獲區內上車客議價後以526萬元承接，呎價約14,734元，約9年帳面只賺16萬元，較去年中同座向較低層戶成交價600萬元，是成交價低逾12%。

●中原黎宗文稱，大圍1月暫錄約21宗二手買賣，按月增約五成，其中居屋美盈苑中層5室，實用面積約450方呎，兩房間隔，未補價第二市場去年9月開價約520萬元，議價後以460萬元易手，呎價約10,222元，累減約60萬元，帳面獲利約197萬元。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山翠擁華庭8座高層A室，實用面積約781方呎，三房間隔，望海景，放盤達兩年，叫價950萬元，累減64萬元，以886萬元獲買家承接，減幅約6.7%，呎價約11,344元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山1月暫錄近60宗二手買賣，按月增約50%，其中天宇海3B座中層C室，實用面積約743方呎， 套三房間隔，望內園池景，開價約910萬元，議價後以838萬元易手，呎價約11,279元，累減約72萬元。

●美聯林健偉表示，將軍澳新都城1期2座低層D室，兩房間隔，實用面積約420方呎，區內租客睇樓約兩個月，叫價由650萬元，減至580萬元售出，呎價約13,810元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋英明苑D座低層7室，實用面積約554方呎，三房間隔，望內園景，去年11月已補價自由市場放盤，叫價530萬元，近日調整至480萬元，獲買家以430萬元承接，累減100萬元，減幅約18%，呎價約7,762元。

●美聯梁葦姮表示，大埔居屋大埔廣場1座低層F室，實用面積約377方呎，兩房間隔，已補價自由市場以345萬元放售，新買家為非香港居民，為了方便子女來港升學，不惜支付辣稅，議價後以310萬元承接，呎價約8,223元。

●中原譚永康指，元朗加州花園水仙徑單號屋，實用面積約1,372方呎，去年7月放盤時開價約1650萬元，今年初減至1,400萬元，日前議價後以1,328萬元沽出，累減約322萬元，呎價約9,679元，新買家為區內用家。

●祥益袁思賢稱，屯門新都大廈B座中層6室，實用面積約442方呎，兩房間隔，區內上車客，原業主已經移民，為加快賣出物業，減價約13萬元，上述買家以366.8萬元購入自住，呎價約8,299元。

●中原曹嘉華表示，東涌映灣園12座中層B室，實用面積約748方呎，套三房間隔，去年8月以968萬元放盤，近期股市下挫，本月多番落價，最新叫價720萬元，周一港股跌穿萬五點，最終再劈至710萬元沽出，呎價約9,492元，放盤5個月共減258萬元。

－－－－－－