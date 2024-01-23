【夜市UPDATES】藍籌股業績無驚喜　美三大股指個別發展

個別藍籌股業績未如理想，美股周二早段缺乏方向，三大股指個別發展，道指跌79點，報37,922點；標指升4點，報4,854點；納指升15點，報15,374點。

產品涵蓋便條貼、地拖和車用電子的綜合製造企業3M上季經調整每股純利2.42美元，勝預期，問題是今年全年經調整每股純利指引僅9.31至9.75美元，即使按中間值計增長有3.35%，連上限都低過市場預期下，股價曾瀉近1成。

就上季表現，3M的評論大致是車廠需求強勁，電子產品市場正企穩，但中國和零售市場依然疲弱，並稱本季宏觀趨勢與上季相似，撇除併購等因素的內生收入預料約76億美元，而今年指引則為「持平至增長2%」。安全與工業、交通與電子、保健的全年收入增長指引均為「持平至低單位數」，消費品則為「低單位數」，乍看高一籌，但公司不諱言「非必需消費開支呆滯」。

寶潔上季收入按年增長3.21%，遜預期，且加價的貢獻達4個百分點，即銷量有倒退之虞。由於吉列剃鬚刀業務13億美元減值入帳，按年少賺11.82%，但毛利率按年擴闊5.14個百分點至52.68%，且公司將6月底止本財年核心每股盈利增長指引由「6至9%」上修至「8至9%」，股價早段升逾5%。

不少上市公司把中國作為業績失色的擋箭牌，美國白宮首席經濟顧問布雷納德卻認為，中國經濟受壓對美國沒有特別大的影響，原因是美國近幾年已經多元化。

她的講話通篇給總統拜登「貼金」，大意是華府致力投資美國本土製造業，惠及地方與普羅大眾，改變之前某地的大僱主把產能遷出後，社區經濟漸漸掏空，指「中國加劇有關趨勢，一些研究發現，來自中國的廉價進口貨抹殺中西部和南部近百萬個製造業就業職位」，論調與正籌謀東山再起的前總統特朗普幾乎一樣。

「債王」格羅斯則現實得多，敦促美國聯儲局立刻停止縮減資產負債表，並在半年至一年內掉頭減息，「很簡單，因為實際利率太高」。10年期美國通脹掛鈎債券的孳息率已從去年10月份的15年新高2.6厘降至1.8厘左右，他認為應該要降到1至1.5厘，否則經濟恐明顯衰退；同理，從目前的息口來看，股票估值過貴。

市傳美銀投行業務已開始新一輪裁員，涉及併購交易，一些團隊多達一成人被炒，但主要是年度削減成本操作，不像同業般全公司大舉裁員，今年亦無此意。