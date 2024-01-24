東方日報B1：內地傳擲兩萬億救A股　恒指重越萬五

中港兩地股民正要「舉白旗投降」之際，市場傳來中央打算「多管齊下」救市的消息，其中一招乃透過設立規模兩萬億元人民幣的股市平準基金，經滬深股通由中國境外機構「泵水」至A股。A股對「喜訊」反應不大，反而港股周二盤中一度急彈逾五百點，收市重返15,000點關樓上。無論如何，中港股票估值之低殘，已促使一些大行呼籲吸納，只是讓股市轉勢的條件遲遲未出現。

周一召開的國常會才提及要「加大中長期資金入市力度」，周二便有外媒引述消息指，內地政府正考慮多項支持工具，以穩定資本市場，除了設立股市平準基金，亦計劃支持人民幣匯率，以及通過「國家隊」中證金融公司或中央匯金公司，向A股投資至少3,000億元人民幣。同日有傳內地監管機構已至少對3家內地保險公司作窗口指導，要求其限制淨沽出境內股票。

高盛首席中國股票策略分析師劉勁津表示，觀乎市場目前反應，海外投資者較樂觀，因為若當局動用海外資金救市，操作上投向港股較A股易。不過，2015年「國家隊」掃A股所動用真金白銀也只是逾1.5萬億元人民幣，若消息屬實，將對市場非常正面。

恒指周二高開77點，早段升幅曾縮至33點，低見14,994點，之後救市消息傳出，推升大市炒上，午後隨着A股升勢終於擴大，最多升555點，高見15,516點，全日收報15,353點，升392點或2.63%。國企指數報5,140點，升138點或2.77%；科技指數報3,147點，升112點或3.7%。港股全日總成交額約1,241億元，港股通淨賣出53.2億元。

劉勁津表示，內地與香港股市估值已幾乎跌至金融海嘯後新低，甚至跟2022年「二十大」召開前後市場非常恐慌的情況相若，認為估值已充分反映投資者對宏觀環境、地緣政局等擔憂，該行預期今年內地企業盈利或增長8至10%，認為估值有反彈空間。

不過，他坦言難以推算反彈的時間點，仍有待政府推出更多支持措施，期望三中全會有更清晰的指引，提振市場信心。美銀亦呼籲投資者耐心等候更多企業盈利及經濟回暖的數據。

高盛亞太首席股票策略分析師慕天輝直言，中國股市無疑已出現「投降」迹象，除了當局未有推出強而有力的支持政策，最近股市大跌涉及一些技術因素，例如「雪球」等產品觸及「敲入」門檻引發額外拋售，但他依然看好中國股票，由於A股流動性較佳，且過去獲更多國家隊的支持，看好A股多於H股，分別予「增持」及「與大市同步」評級。