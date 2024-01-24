陳錦興：中聯重科短線具向上動能

中聯重科主要從事工程機械和農業機械的研發、製造、銷售和服務。工程機械包括混凝土機械、起重機械、土石方施工機械、樁工機械、高空作業機械、消防機械、礦山機械、叉車等；農業機械包括耕作機械、收穫機械、烘乾機械、農業機具等。

中聯重科三季度收入為114億元人民幣(下同)，按年增長22%；核心盈利達6.7億元，按年增長87%。而首三季純利28.55億元，按年升31.7%。整體上符合預期，出口業務為增長亮點。

中聯重科出口保持強勢，第三季海外銷售額增長78%，佔季度總銷售額41%，內地品牌在海外市場具有價格競爭力，其目標明年出口銷售額達100億元人民幣，相當於按年增長50%。最近，公司向澳洲、沙特阿拉伯、土耳其、印尼交付200多台設備，共發運40多台大噸位挖掘機、40多台全新G系列挖掘機和50多台混凝土攪拌運輸車，這反映其品牌在海外市場的實力。

另外，由於新增國債、專項債的發行，主要投向的是基礎建設，將帶動內地工程機械設備需求。中聯重科現價預測市盈率約10倍，息率9厘，估值並不昂貴，建議3.8港元吸納，上望阻力位4.30元，支持位為3.5元。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)