陳樂怡：冀內地大規模托市利好港股

外媒引述消息報道，內地政府正考慮多項支持工具，以穩定資本市場運行，包括設立規模約兩萬億元人民幣的平準基金，利用主要來自中國境外機構資金由滬港、深港通投向A股；考量支持人民幣匯率；以及通過中國證券金融股份有限公司或中央匯金公司向A股投資至少3,000億元人民幣。不過，有關政策選項尚未最終確定，料最快本周獲批及宣布。

港股本身悲觀情緒主導，外資資金持續外流，內地新救市措施消息帶來短線刺激，帶動恒指周二回升2.6%。港股後續走勢仍須視乎政策消息最終落實的力度、資金配置做法，以及A股能否借勢反彈。

中石油估值吸引

中石油產量高速增長的時期已經過去，資本開支進入下行周期，利潤中用於分紅和回購的佔比有望提高，末期業績派息率或有驚喜。估值上，該股現價對應2024財年預測市帳率0.53倍，股息率9.3厘，估值吸引，上望目標價5.75元，支持位4.4元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)