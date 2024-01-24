美股個別發展　油價偏軟

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.19%，報103.53；港匯見7.8212；離岸人民幣(CNH)報7.1655；美元兌日圓處148.26；歐元報1.0857，英鎊報1.2691。金價處2,027.78美元。布油報79.75美元，紐油報74.52美元。比特幣升0.5%，報3.97萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水270點。

●道指收報37,905點，跌96點或0.25%；標指收報4,864點，升14點或0.29%；納指收報15,425點，升65點或0.43%。

●港股ADR指數按比例計算，收報15,648點，升294點或1.91%。

●1月恒生指數夜期收報15,632點，升321點，高水278點，成交33,384張。

●紐約期油收報每桶74.37美元，跌0.39美元或0.52%；倫敦布蘭特期油收報每桶79.55美元，跌0.51美元或0.64%。

●紐約期金收報每安士2,025.8美元，升3.6美元或0.18%。

●英國富時100指數收報7,485點，跌1點或0.02%；德國DAX指數收報16,627點，跌56點或0.34%；法國CAC指數收報7,388點，跌25點或0.34%。

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