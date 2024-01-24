Netflix上季訂閱用戶增1312萬個　達成三大目標

串流影片平台Netflix去年第四季業績出爐，收入按年增長12.5%至88.33億美元，勝預期的87.2億美元；純利9.38億美元；每股盈利2.11美元，少於預期的2.22美元；付費用戶按年增長12.8%至2.6億個，創新高，好過預期的2.56億個，按季增長1,312萬個。Netflix股價在周二(23日)市後延長交易時段漲8.6%，報534.8美元。

Netflix指，在聯席行政總裁Ted Sarandos及Greg Peters首年帶領下，達成三大財務目標，包括收入增長加快，由2022年的6%，加快至第四季的約12%；經營利潤率超過20%的目標，去年經營利潤率由2022年的18%上升至21%；去年自由現金流增加至69億美元。

Netflix表示，2024年有巨大機遇，進一步改善核心出品(劇集及電影)，提高對會員的價值，同時擴闊產品線(遊戲、現場直播及體育相關節目)；擴大廣告業務，挖掘新的長期收入及利潤；透過營銷、消費者產品及創新的現場體驗，加深與擁躉的聯繫。

業績展望方面，Netflix預期，今年首季收入達92.4億美元，按年增長13.2%；純利19.76億美元，增長51.4%；每股盈利4.49美元，增長55.9%，高過市場預期的4.1美元。

至於去年全年業績，Netflix收入升6.66%至337.23億美元；純利54.07億美元，增長20.39%；每股盈利增長20.9%至12.03美元。