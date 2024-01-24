特朗普回朝勢加關稅　分析：將撼動每種資產！

美國前總統特朗普擬再戰2024年總統大選，近日行情身漲，成為共和黨提名熱門人選，不排除重返白宮。市場重新關注特朗普的政綱，其中對所有進口商品徵收10%的關稅，以及將公司利得稅率進一步降至15%，或會對美國甚至全球經濟有深遠影響。

特朗普執政任內，單方面對價值2,500億美元的中國進口商品徵收關稅，開打及中、美貿易戰。之後亦向大多數國家的鋼鐵和鋁徵收進口關稅，當中包括華府的盟友，惹來不少非議。

外媒報道，特朗普一直認為透過徵收關稅，可以維護美國利益，因此他計劃對所有進口商品徵收10%的關稅，使政府稅收翻倍，同時刺激美國本土生產。荷蘭合作銀行分析師Michael Every表示，一旦特朗普重返白宮，投資者最擔心就是華府大增商品關稅，因為無法評估其影響，他們並不了解可能出現的連鎖效應。

他指出，特朗普的策略是「不擇手段的從結構上打破全球化體系」，在各國之間設置了障礙，如果商品要在美國銷售，本土生產的成本會比較低，若是要進口到美國，在其他地方生產的成本會更高。他補充，這種類型的貿易政策回歸，將會撼動每一種資產類別，從股票、外匯、債券，凡是能想到的都可能受到影響，這將是市場該開始考慮的問題。

BRI財富管理行政總裁Dan Boardman-Weston則表示，現時的整體經濟和地緣政治局勢，與2017年特朗普上任時截然不同，也更具挑戰性。這樣不穩定的決策方式，將增加市場不確定性。他指出，2017年全球處於低息環境，如今情況不同，在地緣政治風險上升下，投資者似乎還未意識到這一點。

另外，特朗普最近承諾，一旦當選總統，將會把公司利得稅率進一步下調至15%。雖然此舉可能會對美股有利，因為有助公司增加盈利。不過分析師同法警告，這對於美債有負面影響，原因減稅可能會加劇聯邦預算赤字惡化。

根據FactSet統計，標準普爾500指數成分股的有效稅率中值，2017年為31.2%；2018年降至20%。在新減稅法案生效的首季，標普500企業共省下了128億美元稅款。數據顯示，標普500指數的市盈率，由2017年的20.85倍降至2018年的17.62倍。