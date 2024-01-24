「空軍」閉翳！內地巨額救市計劃料推升人幣　6月底或高見...

外媒報道，人民幣似乎將成為內地2萬億元人民幣救市計劃的主要受益者，因為有關計劃將令海外人民幣的短缺加劇，進而令「空軍」受壓。離岸人民幣(CNH)兌每美元最新報7.1749，在岸價報7.1752，每百港元兌91.7元人民幣。

瑞穗銀行及馬來亞銀行表示，離岸人民幣周二(23日)錄兩周以來最大升幅後，漲幅將擴大。兩家銀行預計離岸人民幣流動性將收緊，據報內地正考慮主要從國有企業的海外帳戶買入2萬億元人民幣的境內股票，以遏制拋售。

此舉將進一步提振離岸人民幣，由於市場猜測人民幣將獲得政策支持及季節性因素的影響，離岸人民幣在香港銀行間市場融資成本已大幅上升。

澳新銀行集團高級中國策略師邢兆鵬表示，救市計劃是一石二鳥之舉，在短期內幫助股市之餘，同時把資金由離岸引導至在岸，在一定程度上支持人民幣。

新加坡馬來亞銀行高級貨幣策略師Fiona Lim表示，平準基金透過利用離岸資金買內地股票，技術上將會收緊離岸流動性，從而推高香港人民幣匯率。她表示，到6月底，人民幣兌每美元將升至7.1。