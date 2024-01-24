嘉信理財：今年或現「紙皮箱復甦」 料美減息3至4次

嘉信理財董事總經理及首席全球投資策略師Jeffrey Kleintop稱，隨着以製造業為主的經濟體開始出現起色，今年市場或現溫和的「紙皮箱復甦」（Cardboard Box Recovery），其中德國國內生產總值(GDP)預計將加速走出衰退，並看好德國製造業復甦進程。

他又預期，歐洲央行議息取態較美國更為進取，料會出現5次減息。至於美國經濟增長，該行預計將會放緩，料聯儲局今年減息3至4次。

中美兩國關係後續發展方面，Jeffrey Kleintop料緊張關係持續，因今年是美國大選年，估計兩國貿易議題繼續劍拔弩張，惟相信中央領導層亦對此充分了解。

股市方面，該行則料國際市場有機會跑贏美股，建議運用交易所買賣基金(ETF)及美國預託證券(ADR)配置國際市場；同時優質股票，例如擁有較多即時現金流、在資產負債表上列出大量現金、高利息覆蓋率或實際收入穩健增長的公司；人工智能(AI)板塊則應留意AI使用者企業多於AI製造者企業，涉及教育、娛樂、醫療等行業。

此外，該行指如果聯儲局今年非如外界預期進取地減息，「美股七雄」可能無法維持其升勢，反之國際股票將會領放，料標普500指數有跌會跌3%至5%，但出現熊市機會不大。