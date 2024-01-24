美學者：美媒唱衰中國只因無知　對華經濟感樂觀

外資對中國經濟增長前景的擔憂，導致近年中港金融市場表現疲弱。著名「親中派」美國經濟學者Jeffrey Sachs就再次重申，對中國經濟前景樂觀，又聲稱美國媒體經常唱衰(blackmouth)中國，只是美國政府宣傳策略的一部分「他們對中國一無所知」。

Sachs認為，在衡量經濟增長時，要留意人口變化的因素。考慮到去年中國人口沒有太大變化，5.2%的總體經濟增長幅度，與人均經濟增幅相若；相比之下，美國計及人口擴張後，實現的經濟增長料只有2%左右，遠遜於中國。

對於中國經濟增長放緩，他認為在經歴了多年的高速增長後，這種情況實屬正常，並提到美國打壓以及中國房地產行業危機，是加劇了短期中國經濟放緩的因素。不過，長遠來看，他認為全球去美元化的進程會比多數人預期更快，而中國房地產危機只是正常周期起落，不會影響到長期經濟向好的局面。

作為華為的國際級「擁躉」、Sachs過去多次聲援華為及曾經批評美國透過加拿大警方拘捕孟晚舟的行動，他如今仍看好中國的科技發展。他又一次以心心念念的華為作例子，提到其最新的旗艦手機Mate 60 Pro已成功在美國的技術封鎖下，用上了先進的國產晶片。他聲稱，中國有足夠大的市場去應用及發展電動車、AI等各式各樣的新科技。