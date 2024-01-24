惠譽下調今年中國經濟增長預測至4.6%

國際評級機構惠譽認為，今年內地經濟增長會降至4.6%，較去年的5.2%為低。惠譽評級亞太區主權評級首席分析師Jeremy Zook料年內中央將側重財政政策，從而刺激經濟，首季則會下調存款準備金率(RRR)及輕輕減息。

該行又認為，內房仍挑戰重重，內地民眾消費力度放慢，亦主因是房地產問題所致；而地方政府推出的刺激經濟措施步伐則受制於內房問題而受到掣肘，並料地方政府融資平台(LGFV)發行的城投債或逐漸轉移至主權資產負債表之上。

至於市傳內地將推出2萬億人民幣平準基金救市措施，Jeremy Zook指是否能否穩住外資對內地經濟悲觀的看法，要有待有關細節出台，又認為現時市場反應屬略為衝動。

至於中美關係，他認為因美國大選因素迫近，故短期即6至8個月內雙方關係仍樂觀。

本港方面，Jeremy Zook稱，港府短期仍面臨較大財赤壓力，但未來5年可以調整過來，達收支平衡，而他們亦無意就基建、施政等方面建議港府如何強化財政狀況。

他補充，由評級角度來看，本港的財政緩衝亦相當充足（very ample fiscal buffer from rating perspective)，而近年下調評級是因港府管治及其他因素所致，認為在中國離岸市場角色中仍有主導權。另惠譽料本港經濟會由去年的3.2%放緩至3%。

惠譽亞太區主權評級董事Thomas Rookmaker指美國今年按年僅增長1.2%，並料聯儲局年中起減息3次。