道期升62點 比特幣漲2% 關注美PMI及加拿大議息結果

美匯指數報103.3；港匯見7.8204；離岸人民幣(CNH)報7.1673；美元兌日圓報147.65；歐元處1.0874；英鎊報1.2716。金價報2,029.27美元。油價升0.5%，布油報79.96美元，紐油處74.77美元。比特幣升2%至40,048美元。道指期貨升62點。

焦點數據：

20:00 美國抵押貸款市場指數

22:45 美國1月製造業採購經理指數

22:45 美國1月綜合採購經理指數

22:45 美國1月服務業採購經理指數

22:45 加拿大官方指標利率

-許正宇：一步步提升股市流動性，如檢討買賣差價。

-金發局與沙特金融產業發展計劃簽署諒解備忘錄。

-高盛：一個情況下，本港銀行股恐挫3成...

-商湯徐立：中國AI行業須夯實基礎，打造超大規模算力集群。

●滬深三大指數高收。滬綜指收報2,820點，升49點或1.8%；深成指報8,682點，升85點或1%；創業板指數報1,696點，升8點或0.51%。

內地經濟：

●人行預告下月5日降準，向市場提供流動性1萬億人民幣。

●傳內地要求基金經理限制沽空股指期貨。

●「空軍」閉翳！內地巨額救市計劃料推升人幣，6月底或高見...

●內地擬研究將市值管理納央企負責人業績考核。

●美學者：美媒唱衰中國只因無知，對華經濟感樂觀。

外地經濟：

●中國批歐盟查電動車補貼不公平，警告祭出反制措施。

●嘉信理財：今年或現「紙皮箱復甦」，料美減息3至4次。

●調查：倫敦蟬聯全球金融中心首位，紐約跌落第二位。

●需求強勁致供應緊張，可可價格46年新高。

●未見底？調查：三成散戶料比特幣明年跌穿2萬美元。

●特朗普回朝勢加關稅，分析：將撼動每種資產！

企業消息：

●阿克曼及妻子斥資1.3億入股特拉維夫交易所。

●「債王」格羅斯籲散戶別再追入美股七雄，應該轉吼...

●歐洲軟件巨頭SAP計劃重組，8000名員工料受影響。

●eBay將裁員1000人，未來幾個月或削非正式員工數量。

●TikTok據報裁員60人，涉及銷售及廣告部門。

●Apple Car據報推遲兩年面世，降自動駕駛目標睇齊Tesla。

●假期前出貨增加，LG Display七季以來首錄盈利。